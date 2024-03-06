سلطان بن أحمد يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة، صباح أمس، الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها التاسعة والعشرين، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص إن جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، وهي الأولى تاريخياً التي تحتفي بالطلبة، لا تعد رمزاً للتفوق والإلهام فحسب، بل هي منصة تنطلق من خلالها جسور الإبداع والبناء في مستقبل المنظومة التربوية، مشيدةً بمستوى المشاركات لهذه الدورة من الطلبة .

والتي سجلت نسبة مشاركة بلغت 64% مما يعكس نجاح الجائزة في تحقيق أهم أهدافها في تشجيع الطلبة وتحفيزهم على التطور والإبداع والابتكار. وفاز في الفئة الأولى للأفراد المتميزين، فئة القائد التربوي المتميز كل من: أميرة حسن آل محمد بالمركز الأول، ومريم حسين علي اللوغاني بالمركز الثاني. وفي فئة المعلم المتميز فازت سها وائل شعشاعة بالمركز الأول، ومؤمن محسن يونس بالمركز الثاني.

وفي فئة الوظائف الداعمة المتميزة، فازت خوله إبراهيم البلوشي بالمركز الأول، وإكرامي أحمد سيد بالمركز الثاني. وفي فئة ولي الأمر المتميز فاز أحمد مصبح خليفة النيادي. وفي فئة الطالب المتميز في الصفوف من الثالث إلى الـ 12 فاز كل من: ناكشاترا انطوني، وكانشيكا مانيكاندان، وشريماد سريراج من الصف الـ 3، وسليمان السيد.

وهند النقبي، ومريم البدري من الصف الـ 4، ونيلينا جونيش، وبريانكا جوبينات، وشما المرزوقي من الصف الـ 5، وعلي حميد آل علي، وشهد السويدان، وسيلينا حامد، وسانفى راو من الصف الـ 6، وأنانيا سانكار أماني، ومير إظهار، وشهد المزروعي من الصف الـ 7، ومحمد النقبي، وهيام الحساني من الصف الـ 8، وديتي غاندي، وسامفورد توماس، وجاش سانديب من الصف الـ 9، وموزة الشامسي، ومريم الشحي، وأنوباما بادينشاريتيل من الصف الـ 10، وأديتيا غاندي من الصف الـ 11.

وفي فئة المؤسسات المتميزة فازت مدرسة جيمس ميلينيوم الخاصة بفئة المؤسسات التعليمية المتميزة، بينما في فئة فرق العمل المتميزة فاز بالجائزة مجلس طلبة المدرسة الثانوية النموذجية للبنين في فئة مجلس الطلبة المتميز.

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