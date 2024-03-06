قيادات أمنية عالمية: شرطة دبي تتفوق في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكدت قيادات أمنية عالمية أن شرطة دبي تتفوق على جميع قوات الشرطة في العالم، من ناحية اعتماد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

مشروع

وأوضح اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والقيادة في شرطة دبي، أن مشروع مركز الشرطة الذكي يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي نحو استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحويل أكثر من 30 خدمة إلى خدمات ذكية بما يضمن تقديم خدمات سريعة وسلسة للجمهور.

وأكد أن هذا المشروع أثار اهتماماً كبيراً على مستوى العالم، فأبدت أكثر من سبع دول، ومنها الولايات المتحدة عزمها على تبني مشروع مركز الشرطة الذكي، وخصوصاً مع الاهتمام العالمي بالخدمات الذكية في دبي، لافتاً إلى اعتماد القيادة العامة لشرطة دبي على البيانات والتحليل باستخدام أجهزة متقدمة تعمل على تحليل البيانات بما يسهم في إيجاد الحلول للتحديات بشكل وقائي وهو ما يوضح إمكانات التكنولوجيا في تعزيز السلامة العامة والكفاءة التشغيلية.

استكشاف

وأكد جون هارت رئيس شرطة نيويورك أهمية القمة باحتسابها منصة حيوية للتعلم وتبادل الأفكار واستكشاف التطورات في المجالات المتعلقة بالعمل الشرطي، مشيراً إلى مشاركته في جلسة حوارية عن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي.

وكشف هارت عن توقيع شرطة نيويورك اتفاقية مع شرطة دبي لتبني مشروع مركز الشرطة الذكي، ما يشير إلى خطوة مهمة نحو تحويل العمل الشرطي عبر التكنولوجيا، وتهدف المبادرة إلى الاستفادة من تجارب دبي ونجاحاتها في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات، الأمر الذي لم يسهم في تسريع الخدمات فحسب، وإنما أسهم أيضاً في تعزيز الاقتصاد المحلي عبر تحسين تكاليف تقديم الخدمات وسط النمو السكاني الذي تشهده الإمارة.

وفي سياق متصل أكدت دونا مكنمارا من وكالة إف بي، أي الأمريكية أن القمة العالمية الشرطية منصة مهمة لتبادل الخبرات وتبني ممارسات نوعية تخدم تحقيق الأمن في الدول، مشيرة إلى أن تجربة القيادة العامة لشرطة دبي نموذج متفرد استطاعت عبره أن تكون رائدة ولا سيما في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة غاياتها الأمنية. .

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