3 آلاف مهمة نفذت بواسطة الكلاب البوليسية العام الماضي

المصدر: دبي-نورا الأمير

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كشفت إدارة التفتيش الأمني «كي 9» بالقيادة العامة لشرطة دبي عن تنفيذ 3 آلاف مهمة تم تنفيذها بواسطة الكلاب البوليسية خلال العام الماضي تنوعت ما بين التفتيش عن المخدرات والممنوعات، والبحث والإنقاذ والتتبع والمداهمة، إضافة إلى المشاركة في فعاليات كبرى مثل «كوب 28» ومشاركات خارجية في زلزال تركيا والمغرب وليبيا.

وأكد المقدم صلاح خليفة فاضل المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني «كي 9» في شرطة دبي على هامش مشاركتهم في القمة العالمية الشرطية أن لدى الإدارة 78 من الكلاب البوليسية المدربة على مختلف المهام، أبرزها الكلاب الموجودة في الدوريات الأمنية والكلاب المتخصصة في البحث عن الممنوعات وتأمين الفعاليات الكبرى، ككلاب الابرادور والشيبرد الألماني.

وأشار إلى وجود 55 مدرباً للكلاب على درجة عالية من الكفاءة، 50 % منهم من الكوادرالوطنية، إضافة إلى 6 أطباء بيطريين أسهموا في إحداث نقلة نوعية في عمل العيادة البيطرية التابعة للإدارة.

دور مهم

وذكر المقدم المزروعي أن للكلاب البوليسية دوراً مهماً في العمل الشرطي سواء في جانب التفتيش الأمني وتعزيز الأمن وضمان سلامة مختلف المواقع والتأكد من خلوها من أي أخطار محتملة وتنفيذ مهام التفتيش عن الممنوعات والمفقودين والمتعلقات وغيرها، معتبراً وحدة الـ«كي 9» شريكاً رئيسياً ومساعداً للجهات الأمنية لأداء دورها على أكمل وجه.

وأكد أن الإدارة تواكب التطورات التقنية الحديثة وتستخدم أنظمة ذكية لقياس درجة حرارة الكلاب، كما توفر كاميرات ذكية في الحظائر، إلى جانب حظائر رقمية تحوي شاشات عرض ذكية توضع عليها بيانات الكلاب والحالة الصحية وإذا كان أحدها في إجازة مرضية ويتم ربطها بشكل مباشر مع المدرب والطبيب لغايات المتابعة، مشدداً على أن سلامة الكلاب تعد أولوية لتنفيذ المهام الخارجية.

وحول استخدام الكلاب البوليسية الآلية أو الذكية قال المزروعي إن المتوفر يستخدم للتصوير فقط، وأن ما تقوم به القيادة العامة لشرطة دبي «حالياً» هو الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال استخدام الكلاب الذكية، وهذه التقنية لا تزال قيد الدراسة في الإدارة.

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