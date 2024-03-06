ريم الهاشمي: تصميم مدينة إكسبو دبي يلبي نداء الاستدامة

المصدر: دبي – وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيسة التنفيذية لسلطة مدينة إكسبو دبي أن هذه المدينة بنيت على أساس التعاون الدولي الحقيقي، الذي يضم أكثر من 200 دولة ومنظمة دولية، وفتحت ذراعيها لأكثر من 24 مليون زائر في أول ستة أشهر لها.

مشيرة إلى أنه تم البدء منذ أكثر من عقد من الزمن تصميم مدينة تلبي نداء الاستدامة في كل نواحيها، وتسرع خلق القيمة الاجتماعية للجميع، بدءاً من رفاه الذين يبنونها، وصولاً إلى رفاهية الذين يعيشون ويعملون فيها وزوارها وللجميع وهذا هو هدفنا.

جاء ذلك في كلمة ألقتها أمس في افتتاح منتدى المدن المستدامة 2024، الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي على مدار يومين، ويجمع القادة والخبراء وصناع التغيير الحضري لاستكشاف فرص تحفيز التنمية الحضرية الإيجابية في المنطقة والعالم وبحث الابتكارات والحلول التي تسهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة.

توسع حضري

وقالت معاليها: مع التوسع الحضري السريع، يجب علينا أن نستمر في تطوير الطريقة التي نبني بها المدن والمجتمعات والتوسع في الممارسات المحلية المسؤولة بينما نقوم أيضاً بوضع قواعد جديد لأرض متغيرة، تضع الإنسان والبيئة في قلب الطرق الجديدة للتصميم والبناء، مع إعادة معايرة العمليات التي اعتمدنا عليها فترة طويلة، لتكون مرنة ومتكيفة مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للناس والكوكب.

وأضافت: إن مدينة إكسبو دبي شهادة على التزامنا العميق مع شركائنا من جميع أنحاء العالم، العمل بروح التفاؤل العملي نفسها التي جعلت من الممكن التوصل إلى اتفاق الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28)، خطوة إلى الأمام تجسد قوة التعاون والتآزر.

وقالت معاليها «ستظل مدينة إكسبو دبي دائماً في طليعة هذا التقدم، فبدأ المختبر الحضري في المدينة دعوة رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحريصين على تقديم حلول مدينتهم إلى بيئة الاختبار الواقعية الخاصة بنا، وتجربة الخدمات التي قد تصبح يوماً ما واقعاً يومياً بالنسبة للملايين في المجتمعات الحضرية في أنحاء العالم».

حضر المنتدى رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف (COP 28)، لمناقشة نتائج المؤتمر ودور المدن في تحفيز العمل المناخي، كما رحب المنتدى بصناع القرار والفاعلين في مجال التطوير الحضري لاستكشاف قدرة المدن والمجتمعات الحضرية على التكيف مع آثار التغير المناخي وتمكينها من خفض بصمتها الكربونية وتمكين المدن لتصبح أكثر استدامةً ازدهاراً وإنصافاً.

وتعتمد أجندة الحدث بشكل مباشر على نتائج مؤتمر (COP 28)، والذي استضافته مدينة إكسبو وتتوافق مع رؤية المدينة الهادفة للتحول إلى وجهة للمنظمات التي تركز على الاستدامة والشراكات الهادفة، ومركز للمبادرات المعنية بالحفاظ على الكوكب. ويقدم المنتدى المختبر الحضري لمدينة إكسبو، وهو مبادرة تدعو المبتكرين ورواد التكنولوجيا إلى تقديم أفكارهم للحياة الحضرية المستدامة وتجربتها في المدينة على أرض الواقع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز