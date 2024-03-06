جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تدعو لتعزيز العدالة المناخية دولياً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن هناك حاجة ماسة لتعزيز العدالة المناخية دولياً بما يسهم في حماية المناخ وتعزيز قدرات الدول والمجتمعات لتجنب الآثار السلبية لتغيّر المناخ على الإنسان وكوكب الأرض.

وأصدرت الجمعية بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، بياناً يتعلق بالبند الثالث من أجندة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الدورة رفيعة المستوى الـ55 المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف تم إدراجه ضمن البيانات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة الخاصة بهذه الدورة من أعمال المجلس.

وأشادت الجمعية في البيان المشترك بالدور الرئيسي والمحوري الذي تقوم به كافة هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة على صعيد تعزيز الحقوق البيئية، لاسيما ما يقوم به المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من جهود معنية بتعزيز الاهتمام العالمي بقضايا العدالة المناخية وحماية الدول والمجتمعات الإنسانية الأكثر تأثراً من التبعات السلبية لتغيّر المناخ، أو الانتقاص من حقوقهم الإنسانية، أو التأثيرات السلبية على جودة حياتهم وسلامة بيئتهم.

ونوه البيان بمخرجات ونتائج قمة المناخ «كوب 28»، وأكد ضرورة وضع آلية دولية معنية لمتابعة القرارات والمخرجات والتعهدات والمبادرات التي صدرت عن المؤتمر وضمان التزام الدول بتنفيذها، والوفاء بتعهداتهم ومبادراتهم المتعلقة بها.

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