«تنفيذي الشارقة» يوجه بمضاعفة الجهود لتصحيح أوضاع المزارع المخالفة

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس في اجتماعه عدة موضوعات تتعلق بسياسات العمل الحكومي والسعي إلى تطوير خدمات الحكومة لتواكب النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها الحيوية.

إزالة التعديات

واطلع المجلس على التقرير الأول للجنة إزالة التعديات في المزارع في مدينة الشارقة، والذي أظهر جهود اللجنة في رصد المخالفات والتعديات وأبرز الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين والممارسات المخالفة التي تمس الجوانب البيئية والصحية والأمنية مثل مخالفات التأجير بالباطن وممارسة الأنشطة التجارية من دون الحصول على التراخيص من الجهات المعنية.

واستغلال المزارع مستودعات لتخزين المواد، واستغلال المزارع لغير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى الإحصاءات لعدد الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية على مستوى مدينة الشارقة، ووجه المجلس بضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية لتصحيح أوضاع المزارع المخالفة.

تسهيلات حكومية

وناقش المجلس التحديث في التشريعات الاقتصادية والأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، والتي تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في إمارة الشارقة وتدعم المستثمرين والفرص الاستثمارية على مستوى الإمارة، إضافة إلى إنعاش السوق المحلي بتوفير التسهيلات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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