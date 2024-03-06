«إسلامية دبي» تقدم برنامج «دُلـجَة» للنساء

المصدر: دبي ـ البيان

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ضمن برامج الاستعداد لشهر رمضان الفضيل، بدأت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، أمس برنامجاً إيمانياً بعنوان (دُلجة) للنساء، والذي يستمر لغاية 8 مارس الجاري، عبر «الميكروسوفت تيمز»، من الساعة 4.30 - 5.30 مساءً.

ويدور الحديث في برنامج حول مقاصد الصيام (في دلجة الليل، حيث يسير الراكب إلى ربه) ويتضمن البرنامج 4 رحلات إيمانية، بدءاً من أمس 5 مارس بعنوان (رحلة المحبة) وتلقيها المعلمة حصة عبدالله أحمد، بإدارة مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، فيما تبدأ الرحلة الثانية اليوم 6 مارس باسم (رحلة الزهد) وتلقيها المعلمة عواطف محمد الشحي بإدارة مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي.

بينما تبدأ رحلة القرب وهي الرحلة الثالثة غداً بتاريخ 7 مارس، وتلقيها كل من المعلمة فاطمة عبدالله المرزوقي، والمعلمة سميرة جمعة البلوشي، بإدارة المراكز المعرفية الإسلامية، وتصل الرحلة الرابعة إلى الرقي، وتقدمها المعلمة عائشة بالسلاح، وذلك يوم الجمعة بتاريخ 8 من مارس.

وأوضحت الدكتورة حمدة أحمد المهيري مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، بأن هذا البرنامج هو ضمن خطة التوعية الدينية لعام 2024.

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