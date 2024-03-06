«إسلامية دبي» تقدم برنامج «دُلـجَة» للنساء
ضمن برامج الاستعداد لشهر رمضان الفضيل، بدأت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، أمس برنامجاً إيمانياً بعنوان (دُلجة) للنساء، والذي يستمر لغاية 8 مارس الجاري، عبر «الميكروسوفت تيمز»، من الساعة 4.30 - 5.30 مساءً.
ويدور الحديث في برنامج حول مقاصد الصيام (في دلجة الليل، حيث يسير الراكب إلى ربه) ويتضمن البرنامج 4 رحلات إيمانية، بدءاً من أمس 5 مارس بعنوان (رحلة المحبة) وتلقيها المعلمة حصة عبدالله أحمد، بإدارة مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، فيما تبدأ الرحلة الثانية اليوم 6 مارس باسم (رحلة الزهد) وتلقيها المعلمة عواطف محمد الشحي بإدارة مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي.
بينما تبدأ رحلة القرب وهي الرحلة الثالثة غداً بتاريخ 7 مارس، وتلقيها كل من المعلمة فاطمة عبدالله المرزوقي، والمعلمة سميرة جمعة البلوشي، بإدارة المراكز المعرفية الإسلامية، وتصل الرحلة الرابعة إلى الرقي، وتقدمها المعلمة عائشة بالسلاح، وذلك يوم الجمعة بتاريخ 8 من مارس.
وأوضحت الدكتورة حمدة أحمد المهيري مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، بأن هذا البرنامج هو ضمن خطة التوعية الدينية لعام 2024.