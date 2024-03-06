«متحف المستقبل» يستضيف جلسات رمضانية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «متحف المستقبل»، أنه سينظم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة من الجلسات الحوارية، ضمن مبادرة «المجلس الرمضاني»، التي يطلقها بالتعاون مع «مختبرات دبي للمستقبل»، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، بهدف استعراض تأثير المبادئ الأخلاقية والمجتمعية والإسلامية، ودورها في تحفيز مستقبل الابتكار والتقدم التكنولوجي والتحول الرقمي.

وقال ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي لـ «متحف المستقبل»، إن تنظيم هذه المبادرة المعرفية، يأتي في إطار دور المتحف بتسليط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بتصميم وصناعة المستقبل، وتشجيع التفكير المستقبلي والإيجابي، وتبنّي عقلية الابتكار، وتوفير بيئة مشجعة للإبداع ومواكبة التوجهات العالمية.

وتنعقد أولى جلسات «المجلس الرمضاني»، تحت عنوان «الابتكار المستقبلي المستند على المبادئ الإسلامية»، يوم السبت 16 مارس 2024، في «متحف المستقبل»، وتهدف إلى تقديم رؤى ملهمة حول كيفية تطبيق المبادئ الإسلامية في مجال الابتكار والتطور في مختلف المجالات الحديثة، وتستضيف الدكتور روي كاساجراندا، من جامعة أوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور محمد قاسم مدير أكاديمية دبي للمستقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز