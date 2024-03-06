محمد بن زايد ومشعل الأحمد يؤكدان أهمية دعم العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدولة الكويت الشقيقة.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة نشرها عبر حسابه في «إكس» عن سعادته بلقاء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت في أبوظبي.

حيث دون سموه أمس: «سعدت اليوم بلقاء أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أبوظبي‬، تربطنا بالكويت الشقيقة علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي، وحريصون على العمل معاً على تقوية هذه العلاقات وتنميتها، ودعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز أسس الاستقرار والازدهار في المنطقة لمصلحة شعوبها كافة».

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