رئيس الدولة: الإمارات تدعم العمل الخليجي المشترك وطموحات أبناء الخليج للتكامل

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وذلك في إطار الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، إضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر في شأنها.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، في بداية جلسة المباحثات التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق في بلده الثاني وبين أهله في دولة الإمارات، وتمنى له التوفيق في قيادة دولة الكويت العزيزة نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار على مختلف المستويات.

وبحث رئيس الدولة وأمير الكويت مختلف جوانب العلاقات بين البلدين وخاصة مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية والتي شهدت نقلات نوعية كبيرة في السنوات الماضية بما يخدم الأولويات التنموية ويعزز الازدهار المستدام في البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين في هذا السياق أن دولتي الإمارات والكويت داعمتان أساسيتان لمنظومة العمل الخليجي المشترك وكل ما يعزز هذه المنظومة لمصلحة شعوب دول مجلس التعاون كافة.

وفي هذا السياق، قال صاحب السمو رئيس الدولة: إن الجولة الخليجية التي قام بها أمير الكويت تجسد حرصه على دعم منظومة العمل الخليجي المشترك وترسيخ الترابط الخليجي ودعم طموحات أبناء الخليج العربي وتطلعاتهم نحو التكاتف والتعاون والتكامل وخاصةً في ظل التطورات والتحديات المحيطة بالمنطقة، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تؤمن بهذا التوجه وتدعمه وتعده جزءاً أساسياً من سياستها.

كما أعرب سموه عن ثقته بحكمة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السديدة ورؤيته الثاقبة والهادفة إلى مواصلة رحلة الخير والنماء التي بدأها قادة الكويت «رحمهم الله جميعاً» والذين كانت لهم بصمات تاريخية ليس فقط في الكويت وإنما أيضاً في مجتمعات الخليج، بصمات ستبقى في وجدان شعب الإمارات وشعوب الخليج وذاكرتهم وخاصة في مجالات التعليم والصحة.

وأكد الجانبان أن العلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين أخوية تاريخية تقوم على أسس قوية من الاحترام والتفاهم ويسندها الترابط والتلاحم وإيمان راسخ بوحدة الأهداف والمصير والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشددين على حرصهما على استمرار دفعها إلى الأمام بما فيه الخير وتحقيق مصالحهما المشتركة.

وكتب أمير الكويت كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لما حظي به والوفد المرافق من استقبال حافل وضيافة كريمة عبرت عما يربط البلدين وشعبيها الشقيقين من علاقات متجذرة وأخوة وثيقة.

مؤكداً حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في جميع مجالات التعاون وداعياً الله تعالى أن يديم على الإمارات الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق الذي يضم عدداً من الشيوخ وكبار المسؤولين.

مراسم

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد استقبل أخاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي أجرى زيارة دولة إلى دولة الإمارات.

وجرت للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه يرافقه صاحب السمو رئيس الدولة إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث رافق الموكب ثلة من الفرسان على صهوات الخيول وفرق الهجانة.

إضافة إلى فرق الفنون الشعبية الإماراتية، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة الكويت واصطفت ثلة من حرس الشرف وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة سموه كما اصطفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية.

وحلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء قصر الوطن مشكلاً لوحة لعلم دولة الكويت، كما تزينت معالم العاصمة وشوارعها بأعلام الكويت والعبارات الترحيبية بزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى البلاد.

حضر الاستقبال واللقاء والمأدبة كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة.

ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.

وجاسم محمد بو عتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وفيصل البناي الأمين العام لمجلس بحوث التكنولوجيا المتطورة رئيس مجلس إدارة «إيدج»، والدكتور مطر النيادي سفير الدولة لدى الكويت، فيما صافح صاحب السمو رئيس الدولة الوفد الرسمي المرافق لأمير الكويت الذي يضم عدداً من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمال الغنيم سفير الكويت لدى الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبلي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لدى وصوله والوفد المرافق أمس إلى مطار الرئاسة في أبوظبي في زيارة دولة إلى دولة الإمارات، كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

والدكتور مطر النيادي سفير الدولة لدى الكويت. ورافق الطائرة التي تقل أمير الكويت لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية ترحيباً بضيف البلاد الكبير، إذ استأذن قائد السرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمرافقة طائرته إلى مطار الرئاسة في أبوظبي مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات.

ويرافق أمير الكويت وفد رسمي يضم كلاً من: الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الجابر الصباح، والشيخ نواف عبدالعزيز حمود الجراح الصباح، والشيخ مبارك فهد السالم الصباح، والشيخ جابر فيصل السعود الصباح، والشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح، والشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح، والشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري.

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