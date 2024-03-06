نورا المطروشي ومحمد الملا يتسلمان شارة «رائد فضاء»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلم رائدا الفضاء الإماراتيان نورا المطروشي ومحمد الملا، أمس، شارة رواد الفضاء خلال تخرجهما من برنامج وكالة «ناسا لرواد الفضاء»، في حفل نظمه مركز جونسون للفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة تخرج رواد فضاء برنامج «ناسا» التدريبي لعام 2021.

ويأتي حفل تخرج أعضاء الدفعة الثانية من «برنامج الإمارات» لرواد الفضاء عقب تلقيهم تدريبات متنوعة على مدار عامين شملت كيفية إدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية، والتدرب على الأنظمة الرئيسية للمحطة، والتحكم في الروبوتات، والتدرب على الطيران بطائرات T-38، إضافة إلى التدرب على مهمات السير الفضائي خارج المحطة، والبقاء لفترات طويلة في المحطة الدولية، ومهارات اللغة الروسية، وتدريبات أخرى.

والتحق الرائدان الإماراتيان ببرنامج تدريبات «ناسا» المتقدم مطلع العام 2022، خاضا خلال تلك الفترة مجموعة من التدريبات المكثفة وتدريبات تطبيقية في مجال الجيولوجيا، لتعلم رسم خريطة جيولوجية لكل من القمر والمريخ، والمهمات البشرية المستقبلية لهما، ودراسة حالة الطقس في الفضاء، ودراسة نشاط الأسطح مثل البراكين، واستخدام أجهزة علمية متخصصة.

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، هو أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز