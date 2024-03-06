5 شركات ناشئة من «التقنية العليا» تفوز في مسابقة صندوق الوطن

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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حصلت خمس شركات ناشئة من كليات التقنية العليا على منح تمويلية لدعم أفكارها، وتعزيز نجاحها بعد فوزها في مسابقة «Launch-ED» لصندوق الوطن.

حيث تمثل هذه الشركات بأفكارها من خدمات ومنتجات مبتكرة نتاج دعم وتوجيه المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة في كليات التقنية، ضمن برنامج تطوير الشركات الناشئة الهادف إلى تمكين الطلبة من تأسيس شركاتهم الخاصة وهم على مقاعد الدراسة والتخرج كرواد أعمال.

وأوضح الدكتور خالد الهاشمي، المدير التنفيذي للبحوث التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال في كليات التقنية العليا، أن كليات التقنية تشارك للعام الثاني على التوالي في هذه المسابقة الداعمة لريادة الأعمال، والتي تعكس جانباً من الشراكة والتعاون بين الكليات وصندوق الوطن.

وأضاف: إن كليات التقنية تحرص على التعاون والمشاركة في كل ما من شأنه دعم الابتكار وريادة الأعمال كونها أول مؤسسة تعليم عالٍ اعتمدت العام 2019 كمناطق اقتصادية إبداعية حرة، وفق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة، لتصبح حاضنة للأفكار وقادرة على تخريج شركات ورواد أعمال.

نمط حياة

والشركات الحائزة جوائز صندوق الوطن هي شركة «Balance» للطالبتين فاطمة سعيد وغالية غانم من تخصص الهندسة الصناعية، وتتمحور الفكرة حول تطبيق لتعزيز نمط الحياة الصحية، والتسهيل على الأفراد ممارسة الرياضة اليومية، حيث يتيح التطبيق للمشترك فيه اختيار مدربه الخاص، وكذلك الاستعانة بخبير تغذية عند الحاجة، وتحديد مواعيد التدريب واختيار أفضلية أن تكون عملية التدريب عن بعد أو حضورياً.

إلى جانب شركة «High Sky»، التي نفذها طلبة فريق «شاهين» للتكنولوجيا في كليات التقنية العليا، وهم: عبدالوالي حسين، وأحمد المنصوري، وحسن عبدالكريم، والفكرة عبارة عن مشروع للتنقل المرن والمستدام، والمتمثل في أسطول من أجهزة السكوتر، التي تتم إدارتها، من خلال تطبيق يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ممارسات صحية

وهناك أيضاً شركة «Electro Seat» للطالبات فاطمة الغافري، وشوق النقبي، ومريم الشحي، وفاطمة الشحي، والفكرة عبارة عن منتج يدعم الممارسات الصحية اليومية، من خلال مراقبة وضعية جلوس الأفراد على الكرسي خاصة الذين يقومون بأعمال تتطلب منهم قضاء فترات طويلة في وضعية الجلوس على مقاعدهم.

بالإضافة إلى شركة «Advo Passion» للطالبة شيخة الشحي، وتتمحور فكرتها حول شركة ناشئة، تعمل على تطوير تطبيق يركز على إدراج الأنشطة المختلفة المتوفرة في مدينة الفجيرة، مع التركيز على الأنشطة البحرية والرياضية.

إلى جانب شركة «Static Mixer» للطالب حسن التميمي، والتي تعمل على تطوير نوع من الخلاطات، التي تستخدم في الصناعة، بحيث تعمل هذه الخلاطات بكفاءة عالية، تعزز توفير الطاقة وتقليل الصيانة والتكاليف عامة.

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