النائب العام للدولة يستقبل وفود النيابات والادعاء بدول «التعاون»

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، وفود النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذلك في إطار برنامج تبادل الزيارات الذي تم اعتماده في الاجتماع الخامس عشر للنواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى في اللقاء، الذي حضره المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، والمحامي العام الدكتور أحمد حبيب الكمالي مدير إدارة التفتيش القضائي، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير العلاقات في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.

ورحب النائب العام بالوفود المشاركة، مشيداً بقوة ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعد نموذجاً متفرداً للتعاون البناء والشراكة الاستراتيجية بين الدول، في ظل مباركة وجهود قادة دول مجلس التعاون الخليجي، حفظهم الله، وحرصهم على تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو مزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة دول مجلس التعاون ويعزز تنافسيتها عالمياً ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام.

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