130.5 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» في 2023

المصدر: دبي- رامي عايش

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كشفت جمعية بيت الخير عن إجمالي إنفاقها على برامجها ومشاريعها الخيرية العام الماضي وعدد المستفيدين منها.

مشيرة إلى أن حجم الصرف بلغ 130 مليوناً ونصف المليون درهم، استفاد منها قرابة 30 ألف أسرة وحالة.

وعقدت الجمعية العمومية لـ «بيت الخير» اجتماعها السنوي للتصديق على الحساب الختامي لعام 2023، والموافقة على الميزانية التقديرية لعام 2024، برئاسة خليفة جمعة النابودة نائب رئيس مجلس الإدارة،، رئيس اللجنة التنفيذية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومندوبي وزارة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، والمدير العام ونائبه ومساعده والمدير المالي للجمعية.

وبحسب التقرير المالي للجمعية، فإن 992 أسرة مواطنة محدودة الدخل تلقت مساعدات نقدية شهرية العام الماضي من أصل 30 ألف أسرة وحالة مستفيدة، وبلغ حجم الإنفاق عليها قرابة 20 مليون درهم، شملت أيضاً الدعم الغذائي للأسر وكفالة ورعاية أسر الأيتام، علماً أن تقديم هذا الدعم يتم من خلال أفرع الجمعية في دبي وحتا والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان.

ويأتي اهتمام «بيت الخير» بالأسر المواطنة الأقل دخلاً انطلاقاً من التزامها بالمسؤولية المجتمعية، وتنفيذاً لخطتها الاستراتيجية «2022 - 2026» القائمة على الاستدامة وزيادة النمو الإنساني، والتي وضعت في مقدمة أهدافها «تحسين الوضع المعيشي للأسر المواطنة الأقل دخلاً».

حيث أضافت لبرنامج الدعم الشهري برنامج «حافز» الذي ضم مشروع دعم الإسكان بقيمة 16 مليوناً و132 ألف درهم وتوفير المستلزمات المنزلية والكهربائية بما قيمته 150 ألفاً وصيانة منازل لأسر محتاجة بقيمة 137 ألفاً، كما ساهمت الجمعية بدعم تعليم أبناء الأسر المتعففة والمعسرة بقيمة 7 ملايين.

وأولت «بيت الخير» الدعم الإنساني والمجتمعي اهتماماً أكبر، من خلال برنامج «فزعة» الذي يعنى برفع الكرب والمعاناة عن آلاف الأسر والحالات التي تعاني من العجز والتعثر المالي والاقتصادي، فقدمت مساعدات طارئة بقيمة 30 مليوناً و700 ألف، وشمل الدعم الإنساني أيضاً دعم المرضى من خلال مشروع «علاج» بقيمة 5 ملايين و526 ألفاً، وتسديد مديونيات مواطنين كانوا محبوسين على ذمتها، بإجمالي مليونين و862 ألفاً ضمن مشروع الغارمين.

كما قدمت الجمعية مساعدات موسمية للأسر في رمضان، منها 5 ملايين و940 ألف درهم للمير، ومليون و 825 ألفاً لزكاة الفطر و6 ملايين و750 ألفاً لمشروع «إفطار صائم»، وتوزيع مواد غذائية وأضاحي وذبائح العقائق والنذور من خلال مشروع «نسك» بإجمالي مليون و787 ألفاً.

وقدمت «بيت الخير» مساعدات إضافية وفعاليات ترفيهية لإسعاد الأيتام وكبار المواطنين وأصحاب الهمم بقيمة 5 ملايين و220 ألف درهم، وعيديات لإسعاد أبناء الأسر في العيد بقيمة مليون و431 ألفاً، كما دعمت وأسعدت العمال المقيمين في أماكن تواجدهم من خلال مشروع «الطعام للجميع» بنحو مليون درهم.

وضمن جهودها للتعاون مع بعض المبادرات والجمعيات الخيرية، قدمت الجمعية دعماً مالياً بقرابة مليونين و 170 ألف درهم، وأنفقت على خدمة البرامج والمشاريع الخيرية القائم 3 ملايين و 804 آلاف، كما قدمت مكافآت ورواتب للمتطوعين بإجمالي 11 مليوناً و586 ألفاً، وأنفقت على بعض مشاريع الوقف الخيري 440 ألفاً.

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