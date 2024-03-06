المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تستضيف مؤتمر التوريد

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر«IFRC» مؤتمر سلسلة التوريد العالمي، الذي تتواصل فعالياته من 4 إلى 7 مارس 2024.

ويجمع المؤتمر أطرافاً أساسية معنية في سلسلة التوريد الإنسانية ومنها ممثلون عن الجمعيات الوطنية من 38 بلداً، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء خارجيين. ويشارك في المؤتمر أيضاً هيئات بارزة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أهمية المؤتمر، موضحاً أن المدينة اعتنقت مفهوم التنمية المستدامة والتزمت تحديداً بالهدف السابع عشر من أهداف التنمية والذي يركّز على الشراكات.

وأضاف سابا: «عملنا بجد منذ العام الماضي على استدامة سلسلة التوريد الإنسانية. وبالتعاون مع شركائنا، على هامش مؤتمر «كوب28»، أطلقنا نداءً للعمل الجماعي في هذا الصدد. ويمثل مؤتمر اليوم لحظة حاسمة للمجتمع الإنساني، حيث نسعى لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في إدارة سلسلة الإمداد والتوريد».

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