«طرق دبي» تفتتح تقاطع شارعي المجسمي والوصل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، افتتاحها تقاطع الإشارات الضوئية على تقاطع شارع المجسّمي مع شارع الوصل، بين شارع أم سقيم وشارع الثنية، وتضمنت الأعمال المنجزة تركيب إشارات ضوئية للتحكم في الحركة المرورية وتنظيمها والسماح بحركة الخروج من منطقة أم سقيم الثالثة للتوجه يساراً على شارع الوصل، إضافة إلى تنفيذ توسعة على شارع المجسمي من مسار إلى مسارين في كل اتجاه ولمسافة 200 متر قبل التقاطع.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة التحسينات المرورية السريعة التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات لسنة 2024، لتؤكد استمرارها في تطوير شبكة الطرق وتعزيز انسياب حركة المركبات وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية بإمارة دبي.

وتسهم توسعة شارع المجسمي من مسار إلى مسارين (بالاتجاه إلى شارع الوصل والعكس) في رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 100% ثم زيادة سعة المركبات من 1200 مركبة في الساعة إلى 2400 مركبة في الساعة في كل اتجاه.

وأسهمت أعمال التحسينات في التقاطع المحكوم بإشارات ضوئية على تقاطع شارع المجسمي مع شارع الوصل، في إضافة حركة مرورية جديدة على التقاطع وهي حركة اليسار من شارع المجسمي إلى شارع الوصل بدلاً من التوجه يميناً إلى تقاطع شارع أم سقيم ومن ثم الالتفاف العكسي على شارع الوصل، وتسهم الإضافة في خفض الكثافة المرورية على حركة الالتفاف على تقاطع شارع الوصل مع شارع أم سقيم واختصار المسافات وتقليل زمن الرحلة لحركة الخروج من منطقة أم سقيم الثالثة إلى شارع الوصل باتجاه الشمال من 3 دقائق إلى نصف دقيقة، ما يسهم ذلك في رفع انسياب حركة المركبات لسكان المناطق ومرتادي المحال التجارية المجاورة للشارع، وطلبة المدارس في المنطقة المحيطة، الأمر الذي يعزز رضا وسعادة السكان، لتكون دبي أفضل مدينة للحياة.

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