الاتحاد البرلمانى الدولي ..الإمارات بين الأعلى في تحقيق التكافؤ بين الجنسين

المصدر: وام

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أكد الاتحاد البرلماني الدولي في تقرير أصدره اليوم في جنيف أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت بين الأعلى في التكافؤ بين الجنسين في القائمة التي تضم أيضا المكسيك وأندورا.

وقال التقرير بعنوان “المرأة في البرلمان” أن النسبة العالمية للنائبات ارتفعت إلى 26.9% بناء على أرقام الانتخابات والتعيينات التي جرت العام الماضي 2023 .

وأضاف أن هذه النسبة تساوي زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة وهي مماثلة للزيادة في عام 2022 ومع ذلك فإن النسبة أقل من السنوات السابقة إذ بلغت الزيادة في نسبة النائبات 0.6 نقطة مئوية عقب الانتخابات عامي 2021 و 2020.

وأوضح التقرير أنه استنادا إلى عمليات التجديد البرلماني التي شهدها 66 مجلسا في 52 دولة عام 2023 فإن النساء شكلن 27.6% من النواب في المجالس المنتخبة أو المعينة حديثا وأن هذه النسبة تعادل زيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالاستقصاءات السابقة للوضع فى البلدان نفسها.

وقال التقرير إن رواندا لاتزال تتصدر الترتيب العالمي للاتحاد البرلماني الدولي حيث تشغل النساء 61.3 % من المقاعد فى مجلس النواب وتليها كوبا ونيكاراغوا بنسبة 55.7 % و 53.9 % على التوالي.

وذكر التقرير أن النساء شكلن 42.5 % من اجمالي عدد النواب المنتخبين أو المعينين في المجالس التي جددت عضويتها فى منطقة الأمريكتين عام 2023 وهي أعلى نسبة إقليمية مشيرا إلى أن المنطقة حافظت على مكانتها بوصفها المنطقة الأعلى نسبة لتمثيل للمرأة في العالم حيث بلغت 35.1%.

وقال التقرير إن نسبة رئيسات البرلمانات ارتفعت على الصعيد العالمي إلى 23.8 % وأن كمبوديا وكوت ديفوار انتخبتا لأول مرة في تاريخهما رئيسة للبرلمان وقال إن جنوب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سجلت أعلى تحسن بين المناطق بزيادة قدرها 3.9 نقطة مئوية في انتخابات عام 2023 وذلك مقارنة بالاقتراع السابق.

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