مجلس إدارة "دبي للمرأة" يستعرض إنجازات المؤسسة ومبادراتها في 2024

المصدر: البيان

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عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الأول لعام 2024 برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض أبرز مشاريع وإنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية، وأهم المبادرات التي تعتزم تنفيذها خلال العام الحالي، وفي مقدمتها منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، المقرر إقامته في شهر نوفمبر القادم.

وقالت منى المري خلال الاجتماع إن المؤسسة بدأت التحضيرات اللازمة لتنظيم منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 للمرة الثالثة في تاريخ هذا الحدث العالمي بعد النجاح اللافت للمنتدى في دورتي 2016 و2020، بمشاركة أكثر من 3000 شخصية من المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات والخبراء والأكاديميين والمفكرين.

وأضافت: في ضوء رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتكثيف الجهود لتنظيم دورة استثنائية للمنتدى هذا العام، فقد تم دراسة أهم المحاور والقضايا التي سيركز عليها المنتدى وأبرز المتحدثين فيها ليكون له المردود الإيجابي المتوقع.

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