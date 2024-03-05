حمدان بن محمد: محمد بن راشد قدوتنا في العمل الإنساني

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو قدوتنا في العمل الإنساني ومبادرات سموه الخيرية تلامس حياة عشرات الملايين حول العالم في 100 دولة.

وكتب سموه في تدوينة على منصة "إكس": "التقيت مجموعة من رجال الأعمال في دبي من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يعكسون بمساهماتهم الخيرية والإنسانية روح العطاء المتجذرة في دبي … صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو قدوتنا في العمل الإنساني ومبادرات سموه الخيرية تلامس حياة عشرات الملايين حول العالم في 100 دولة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز