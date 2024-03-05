احتفل بتقليد مريم آل مكتوم منصب رئاسته الفخرية.. «أمنيات أصحاب الهمم» يعلن أجندة 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم عن أجندة فعاليات سنة 2024 وعلى رأسها مشروع «يروين» الذي يُعنى بأدب أمهات أصحاب الهمم.

وأقام المركز احتفالية بمناسبة تقليده الشيخة مريم بنت محمد بن أحمد آل مكتوم منصب الرئاسة الفخرية للإدارة العليا لديه، وإطلاقه جائزة «صانع الأمنيات العالمية»، وأجندة فعاليات سنة 2024.

حضر الحفل الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي مديرة إدارة (أصحاب الهمم في هيئة تنمية المجتمع)، والدكتورة أسماء إدلبي (مديرة المكتب التنفيذي للشيخة مريم آل مكتوم)، ومستشارها الخاص الدكتور محمد عصام محو، وصانع الأمل أحمد النزر الفلاسي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية وكبار الشخصيات والإعلام.

وكان في استقبال الشيخة مريم الدكتور عادل المرزوقي وعدد من أطفال المركز الذين أهدوها لوحة «شكراً صانع الأمنيات» وباقة من الورود، وبدأت الشيخة بعدها جولة للتعرف إلى مرافق المركز ومبادراته، ولا سيّما «عالم أمنيات»، إذ تولى الدكتور عادل تسليط الضوء على مرافق المركز وخدماته.

وأوضح أن عالم أمنيات، وهو واقع مصمم خصيصاً لأصحاب الهمم، يحتوي على سينما ومكتبة، ومقهى ومصرف، وقسم المهارات النادرة المخصص لتأهيل وتمكين أصحاب الهمم مهنياً، ولدى هذا العالم عملات رمزية تحمل فئات عملات الإمارات نفسها، إذ يقوم أصحاب الهمم بالتمرن عليها استعداداً لخوض غمار الحياة الفعلي.

وتابع: كما يوجد لدينا قسم خاص يحمل اسم «المهارات النادرة» مخصص لتأهيل أصحاب الهمم مهنياً عبر دورات الرسم والتصوير والأعمال اليدوية وممارسة أعمال البيع والشراء، واختُتِمت الجولة بالتعرّف إلى الفصول التعليمية والخدمات الأكاديمية، ثم وزعت بعدها الشيخة مريم آل مكتوم الهدايا على أطفال المركز.



وفي قاعة السينما التابعة للمركز، بدأت أعمال توقيع بروتوكول الشيخة مريم آل مكتوم رئاسة الإدارة العليا، سبقتها كلمة للشيخة مريم عبرت فيها عن إعجابها بما شاهدته من تميُّز العاملين في المركز، كما وعدت أن تكون داعمةً في رئاستها الفخرية لأعمالهم الخلّاقة في خدمة فئة أصحاب الهمم.

وعبرت عن امتنانها لصانع الأمنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الذي طوى اسم هذهِ الفئة العظيمة في المجتمع ليسميهم أصحاب الهمم؛ فمنحهم مزيداً من القوة والثبات في مواجهة الحياة وخدمة وطنهم.

وتقدم الدكتور عادل المرزوقي بالشكر إلى الشيخة مريم آل مكتوم لحضورها وتوليها مسؤولية تحقيق الأمنيات لهذه الفئة العزيزة علينا جميعا قائلاً: تجمعنا فكرة واحدة، وجنسية واحدة، نؤكد فيها خيار إماراتنا الحبيبة بتكريس جميع الجهود وكل الطاقات لمصلحة العمل الإنساني، وبدورنا نؤكد خيارنا، وهو الإمارات دائماً وأبداً.

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