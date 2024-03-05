جرت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل أمير الكويت في قصر الوطن

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي بدأ زيارة دولة إلى دولة الإمارات.

وجرت لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مراسم استقبال رسمية ــ لدى وصول موكبه يرافقه صاحب السمو رئيس الدولة إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ــ حيث رافق الموكب ثلة من الفرسان على صهوات الخيول وفرق الهجانة إضافة إلى فرق الفنون الشعبية الإماراتية .. ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة الكويت واصطفت ثلة من حرس الشرف وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة سموه كما اصطفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية.

وحلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء قصر الوطن مشكلاً لوحة لعلم دولة الكويت..كما تزينت معالم العاصمة وشوارعها بأعلام الكويت والعبارات الترحيبية بزيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى البلاد.

وقد كان في الاستقبال كل من.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي وسعادة فيصل البناي أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ورئيس مجلس إدارة " إيدج" وسعادة الدكتور مطر النيادي سفير الدولة لدى الكويت.

فيما صافح صاحب السمو رئيس الدولة الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو أمير الكويت الذي يضم عدداً من أصحاب المعالي الشيوخ وكبار المسؤولين وسعادة جمال الغنيم سفير الكويت لدى الدولة.

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