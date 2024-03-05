تأثر الدولة بمنخفض جوي من الخميس إلى الأحد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية رطبة وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الجنوب الغربي والغرب.

وذكر المركز - في تقرير عن الحالة الجوية من الخميس إلى الأحد - أن كميات السحب تزداد تدريجياً من آخر ليل الخميس من الغرب والجنوب وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة يوم الجمعة يتخللها سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً وسقوط البرد على بعض المناطق وتبلغ ذروة الحالة يوم السبت، وتقل كميات السحب والأمطار تدريجياً من مساء يوم الأحد ويصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر يكون متوسطا إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز