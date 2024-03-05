حمدان بن محمد يكرم أبطال الألعاب الحكومية 2024

المصدر: البيان

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كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أبطال الألعاب الحكومية 2024.

ورسخت الألعاب الحكومية موقعها الريادي للدورة الخامسة على التوالي كإحدى أهم الفعاليات الرياضية في دبي التي تستقطب مشاركات عالمية، وأكدت قدرة دبي على تنظيم فعاليات دولية رفيعة المستوى وأنشطة رياضية تستقطب مشاركات عالمية من الجهات الأربع.

كما قدمت النسخة الأخيرة الأوسع في تاريخ الألعاب الحكومية نموذج دبي المتميز في تنظيم فعاليات دولية ترسخ قيم المنافسة الشريفة وتؤكد تميّز دبي في تنظيم أحداث ومنافسات عالمية المستوى.

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