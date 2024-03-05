ضمن «الفارس الشهم 3».. تفعيل خدمة الانترنت Starlink في المستشفى الإماراتي بغزة

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك من خلال تفعيل خدمة الانترنت Starlink للاتصال عبر الأقمار الصناعية في المستشفى الميداني الإماراتي، لتقديم الاستشارات الطبية التي تساهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي، ولتقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية في قطاع غزة.

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