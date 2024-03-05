«موارد الشارقة» تحدد مواعيد عمل الجهات الحكومية خلال شهر رمضان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك في الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارة.

وأكدت موارد الشارقة أن العمل سيكون من الـ9 صباحاً وحتى الـ 2:30 ظهراً. وللجهات التي تعمل بنظام المناوبة إمكانية تحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.

ورفعت الدائرة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بالخير والبركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز