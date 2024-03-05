الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر إيكوويست تطرح مشاريع لمعالجة النفايات في المنطقة

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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تنطلق الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر إيكوويست، إحدى المنصات الرئيسية الستة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، بين 16 و18 أبريل القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويستعرض المؤتمر مجموعة واسعة من الحلول الممكنة للمساعدة على معالجة تحديات النفايات.

وتتولى شركة آر إكس الشرق الأوسط تنظيم المعرض في إطار فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والمُنظم مجموعة تدوير المعنية بتوفير منصة تجمع بين القطاع لتعزيز تبادل المعرفة، وبمشاركة الجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف التقنيات المبتكرة القادرة على تحقيق نقلة نوعية في ممارسات إدارة النفايات.

وأعلن المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، عن عودة معرض ومؤتمر إيكوويست خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، حيث قال: "مع اقتراب موعد الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر إيكوويست، يسرنا توفير مجموعة من الفرص والنقاشات الرائدة والتي تركز على تحقيق نقلة نوعية في مجال إعادة التدوير والحد من النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنسجم جهودنا الاستباقية للتعريف بفوائد تدوير النفايات والمساعدة على بناء مستقبلٍ أكثر استدامة، مع أهداف مبادرة "صفر نفايات"، ومساعي تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبّات النفايات بحلول عام 2030. كما نتطلع إلى جمع الجهات الفاعلة في القطاع لتبادل المعرفة والتعاون مع القادة والخبراء والجمهور من مختلف أنحاء العالم، بينما نواصل مساهماتنا الرئيسية في استراتيجية الاستدامة لدولة الإمارات والمستهدفات العالمية حول الحد من الانبعاثات".

ويقدم معرض ومؤتمر إيكوويست المرتقب، والذي ينطلق ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، برنامجاً شاملاً على مدى ثلاثة أيام، ليعزز جهود الاستدامة التي تتصدر أولويات أجندة العمل العالمية. ويوفر المعرض والمؤتمر للزوار مجموعة من جلسات الحوار ودراسات الحالة والعروض التقديمية يقدمها خبراء القطاع. وتتناول هذه الجلسات موضوعات مهمة مثل تحويل النفايات إلى طاقة، وتعزيز مشاركة المجتمع، ودور الاقتصاد الدائري في تحقيق أهداف الحكومات في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات الدائرية لتوليد مصادر دخل جديدة من إدارة النفايات، والمنهجيات العملية للحد من عمليات التغليف.

وتتولى مجموعة تدوير هذا العام تسليط الضوء على أفضل الممارسات المستمدة من مبادراتها الخاصة في مجال الاستدامة، بما في ذلك إنشاء محطة جديدة لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي، والتي ستبدأ أعمال التشييد فيها هذا العام. وتساهم هذه المحطة في تحويل النفايات بعيداً عن المكبات.

كما تعتزم الشركة الرائدة في مجال تدوير النفايات تسليط الضوء على التحديثات التي أجرتها على خطط مشاريعها القادمة. وتشمل هذه المشاريع محطة لتحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام في العين، ومشروع تجريبي ريادي باستخدام تقنية لوب من شركة ليفيديان. وتعمل هذه المنهجية المبتكرة على إزالة الكربون من الغاز الناتج عن النفايات العضوية وتخزينه في الجرافين عالي الجودة، وهي مادة أكثر مقاومة بـ 200 مرة من الفولاذ. كما تطلق مجموعة تدوير مسابقة "تحويل النفايات إلى أعمال فنية" تقديراً لدور الاستدامة في الفن، وتستضيف أيضاً جوائز أفضل جناح مستدام، تقديراً للابتكار.

ويستضيف المعرض في أبريل عدداً من الجهات العارضة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك شركة دويلفو إنترناشيونال الإيطالية، وشركة إلدان ريسايكلينج الدنماركية، وشركة إيه تي آي إندستريز الفرنسية، وشركة بي تي إس بيوجاز إس آر إل الأمريكية، وشركة بلاستيك جوجيك الصربية.

ومن المتوقع أن تستقطب القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 حوالي 400 جهة عارضة وما يزيد على 30 ألف زائر، إلى جانب استضافة أكثر من 350 متحدثاً حول مواضيع الطاقة الشمسية والنفايات البيئية والمياه والطاقة النظيفة والمناخ والبيئة والمدن الذكية. وتشهد دورة هذا العام إضافة ثلاث منتديات جديدة حول آليات ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية والتمويل الأخضر والتنقل الكهربائي.

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