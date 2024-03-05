الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تنفيذ برامجه الإغاثية للاجئين السودانيين في تشاد

المصدر: البيان

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يواصل الفريق الإنساني الإماراتي في مدينة أم جرس التشادية، تنفيذ برامجه الإنسانية والإغاثية للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في المدينة والقرى المحيطة بها.

وضمن حملته الرمضانية في المنطقة، قام الفريق، الذي يضم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر التشادي، بتوزيع حقائب تتضمن مستلزمات منزلية وأدوات مطبخ مقدمة من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية إضافة إلى التمور، على عدد من الأسر لتوفير احتياجاتها خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد جاسم النقبي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، أن الفريق الإنساني الإماراتي سيكثف خلال الأيام المقبلة برنامجه الإنساني في المنطقة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لسد احتياجات الأسر الفقيرة خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن الفريق وزع خلال الأيام الماضية السلال الغذائية على الفقراء والمساكين والأسر الأكثر حاجة واللاجئين السودانيين في المنطقة.

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