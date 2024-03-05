تخريج الدفعة الرابعة لمنتسبي دبلوم المسرعات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

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احتفى مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بتخريج الدفعة الرابعة لدبلوم المسرعات الحكومية، التي تضم 44 منتسباً من 32 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة.

وعمل المنتسبون على 31 مشروع تحدٍ في 4 مجالات شملت 7 تحديات في خدمات التعليم، 9 تحديات في مجال التحول الرقمي، 6 تحديات في مجال خدمات المجتمع، 9 تحديات في مجال الكفاءة الحكومية، بدعم من 350 عضواً في فريق المسرعات الحكومية.

وشارك الخريجون من كافة دفعات دبلوم المسرعات الحكومية، بجلسة حوارية استعرضوا خلالها تجاربهم وقصص نجاحهم أثناء رحلة التعلم والتطوير في البرنامج.

وتميزت الدفعة الرابعة لدبلوم المسرعات الحكومية، بتبني وتطبيق منهجية مرنة لدعم تسريع تنفيذ مبادرات تحولية كبرى، ذات أثر كبير على المجتمع والدولة، ركزت على معالجة تحديات استراتيجية مشتركة بين جهات مختلفة، والبحث عن الحلول المبتكرة، وتسريع تنفيذ الخطط بما لا يتجاوز 100 يوم كحد أقصى.

ويهدف دبلوم المسرعات الحكومية، إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي وتدريبهم على منهجيات وأدوات المسرعات، وتمكينهم بمهارات القيادة الإبداعية، ليكونوا رواد ثقافة التسريع في جهاتهم.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن دبلوم المسرعات الحكومية، عمل على بناء قدرات نخبة الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة التغيير وإدارة المشاريع التحولية التي يتم تصميمها وتنفيذها على الصعيد الحكومي، بما يترجم توجهات القيادة ورؤاها لمستقبل دولة الإمارات.

وقالت: إنه تم العمل في الدفعة الرابعة لدبلوم المسرعات الحكومية، على بناء قدرات المنتسبين وتدريبهم على تطبيق مفاهيم القيادة الإبداعية لدعم فرق العمل وتوجيهها لتسريع تنفيذ المبادرات وتحقيق الأثر، وتمكينهم من فهم وتبني المنهجية الجديدة للعمل الحكومي عبر تعلم مهارات التفكير التحولي والمرونة، وتسريع إنجاز مبادرات تحولية ذات أثر كبير على المجتمع، تغطي عدداً من التحديات الرئيسية، وتواكب توجهات ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

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