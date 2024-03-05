حكومة دبي تطلق مشروع تمكين إدارات الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عن إطلاق مشروع «تمكين إدارات الموارد البشرية» وهو أحد أبرز مشروعاتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وتطوير منهجيات تمكين وتطوير الكوادر البشرية، بما يسهم في الارتقاء بجودة وتميُّز منظومة العمل المؤسسي.

جاء إطلاق المشروع استكمالاً لسلسلة المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لتحقيق التحول على صعيد قطاع الموارد البشرية الحكومية.

وشهد إطلاق المشروع، حضور ومشاركة مدراء إدارات الموارد البشرية ورؤساء الأقسام في دوائر حكومة دبي المستهدفة بالمشروع.

أهداف طموحة

ويتبنى المشروع التحول الاستراتيجي في قطاع الموارد البشرية وتعزيز أدوارهم من خلال عدد من الأهداف الطَموحة، من ضمنها مواءمة النموذج التشغيلي وأُطُر العمل المتّبعة مع أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، تطوير أدوار الموارد البشرية وقدرات الخبراء والمختصين في هذا القطاع، وتحديد إطار جديد للموارد البشرية لحكومة دبي وأولوياتها الاستراتيجية.

ويشمل نطاق المشروع، إدارات الموارد البشرية في أكثر من 40 جهة حكومية، ويركز على ضمان جاهزية الجهات لتطبيق النموذج التشغيلي الذي سيتم اعتماده بالتعاون ومشاركة تلك الجهات، وسبل تطويره والارتقاء بكفاءته ومرونته، وتعزيز حوكمة وممارسات الموارد البشرية، سعياً للوصول إلى مستويات الكفاءة المؤسسية المستهدفة، كما يشارك في مرحلة التقييم 543 من كوادر إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وضمان مشاركة كافة الفئات على مختلف المستويات الوظيفية.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «استلهاماً من التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة في المضي قُدُماً بمسيرة التنمية المستدامة، تواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إطلاق برامج تعزيز رفاه العنصر البشري لكونه المورد الأهم، ويمثل مشروع «تمكين إدارات الموارد البشرية» خارطة طريقٍ لمشاريع تحفيز وتأهيل كوادرنا، وتزويد الإدارات بالأدوات الداعمة لحوكمة نماذجها التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية.

بدورها، أكَّدت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، أن مشروع تمكين إدارات الموارد البشرية يتبنى منهجية تنفيذ واضحة، تشمل تحليل النتائج الأولية والمقارنات المعيارية، وتقييم إدارات الموارد البشرية والكوادر، ودعم ومتابعة مسارات التنفيذ، لافتة إلى أن التنفيذ المُمَنهج للمشروع يتيح إعداد خطط عملية لتعزيز تجربة الموظف، والارتقاء بالإنتاجية والمرونة والتنوع والشمولية. ويتميز مشروع تمكين إدارات الموارد البشرية بتبنيه خارطة طريق تغطي كافة أدوات تطوير الموارد البشرية، وتشمل الهيكل التنظيمي الأمثل للموارد البشرية، النموذج التشغيلي للموارد البشرية، نموذج نضج الموارد البشرية، إضافة إلى خطط التطوير الفردية.

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