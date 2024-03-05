بدور القاسمي تتفقد 3 مشروعات بالمنطقة الشرقية للحفاظ على التراث وتطوير السياحة

المصدر: الشارقة - البيان

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اطلعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، على مراحل سير العمل في 3 من أحدث المشروعات التي تنفذها «شروق» بمدينة خورفكان، والمنطقة الشرقية في إمارة الشارقة، حيث تفقدت مشروع شاطئ خورفكان، ولوكس منتجع الجبل، ومشروع «قرية نجد المقصار».

جاء ذلك خلال زيارة رافقها خلالها أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق»، وعدد من المسؤولين في فريق عمل «شروق»، شهدت خلالها الإعلان عن اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من مشروع «قرية نجد المقصار».

وأشارت الشيخة بدور القاسمي إلى أن المشروعات تشكل إضافة نوعية تعزز مكانة الإمارة وجاذبيتها كوجهة أولى للتراث المستدام، وسياحة المغامرات، والضيافة والترفيه، ولها دور ثابت في تسليط الضوء على الثراء والتنوع التاريخي والطبيعي لإمارة الشارقة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص.

وحول التزام «شروق» بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التنمية المستدامة، أكدت الشيخة بدور القاسمي، أن كل مشروع من مشاريع الهيئة يؤكد على دورها في تحفيز النمو والاستدامة، وإثراء المشهد السياحي في الإمارة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «تجسد مشاريعنا في المنطقة الشرقية التزامنا بإثراء التراث الأصيل والحفاظ على البيئة الطبيعية في جميع مناطق إمارة الشارقة، فمن خلال الجمع بين التقاليد التراثية والابتكار، نهدف إلى تقديم تجربة استثنائية للزوار تعرف أجيال الحاضر على ثقافتنا الغنية، وفي الوقت نفسه، تحافظ على مواردنا الطبيعية لأجيال المستقبل». وتعمل «شروق» بالتعاون مع هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة «مبادرة» على تطوير مشروع «قرية نجد المقصار».

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