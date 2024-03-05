أمهات: رؤية القيادة للعمل الخيري والإنساني نبراس يلهم العالم

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أشادت نخبة من الأمهات بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حملة «وقف الأم» التي تهدف إلى تكريم الأمهات في دولة الإمارات، عبر إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد في أنحاء العالم بشكل مستدام، مشيرات إلى أن رؤية سموه تجاه العمل الخيري والإنساني نبراس يلهم العالم.

ولفتن إلى أن المبادرة هدية غالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله» لكل أُم وذلك بإتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في وقف الأم.

وأوضحت هدى أحمد عبدالله الشحي أن قيادة الإمارات تولي الأم دائماً كل عناية ودعم واهتمام، وذلك إيماناً برسالتها السامية المتمثلة في التنشئة الاجتماعية وبناء الأسرة، واحتواء الأبناء والحرص على تعليمهم، وتحقيق التلاحم المجتمعي.

هدية

وقالت لطيفة أحمد الحوسني: إن الحملة تأتي بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، ففي حد ذاتها هدية جميلة وغالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله» لكل أُم ولا سيما أنها حملة تستهدف تكريم الأمهات بإتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في وقف الأم.

قيموأضافت الحوسني: إن الحملة تسهم في ترسيخ باقة من القيم الجميلة وفي مقدمتها تعزيز وترسيخ بر الوالدين، وتحقيق التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع بمختلف الشرائح.

كما أشارت موزة مبارك القبيسي إلى أن حملة «وقف الأم» تقدير من القيادة للأم، فهي نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام والرحمة، والتأكيد على دورها الكبير أيضاً في تشجيع أبنائها على العلم، مشيرة إلى أن الحملة أيضاً تدخل في إطار دعم التعليم من منطلق العمل الخيري، وتيسيره أمام كل من يريد فعل الخير بشكل مستدام.

عطاء

وقالت نورة أحمد العامري: تهدف الحملة لتكريم الأمهات في الإمارات، وإن دولة الإمارات تتمتع بتاريخ حافل من العطاء وتحقيق الإنجازات المتتالية، والريادة في العمل الإنساني على مستوى العالم، والتي رسخها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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