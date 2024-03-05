محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة عبدالله سعيد العامري

المصدر: دبي - البيان

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء إلى عبدالله سعيد بالحب العامري وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان.

تعزية

من جهته قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء إلى عبدالله سعيد بالحب العامري وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ وأعيان البلاد.

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