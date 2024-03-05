300 فرصة توظيف للمواطنين في القطاع العقاري

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بنجاح اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين 2024، والذي عقد، أمس، في فندق العنوان «سكاي فيو»، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وهيئة تنمية المجتمع وبرعاية إعمار، بهدف استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية لدخول السوق العقاري.

جاء ذلك انسجاماً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في أن المواطن دائماً في صدارة أولوياتها ومحور لكافة خطط النمو.

حضر الحدث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وفريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، حيث كان في استقبالهم المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مع عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في أراضي دبي.

وشهد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين مشاركة 53 شركة عقارية، حيث عرضوا أكثر من 300 فرصة وظيفية في مختلف مجالات القطاع، فيما حظي الحدث بإقبال كبير من قبل المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، وأكثرها نمواً ومساهمة في الناتج الإجمالي المحلي، ما يعكس حرصهم على الانخراط في هذا القطاع الحيوي.

فرص كثيرة

وقال المهندس سلطان المنصوري: «نجحت رؤية قيادتنا الحكيمة بجعل دبي وجهة لأبرز شركات التطوير العقاري والكفاءات العاملة في القطاع، وهو ما أوجد تنوعاً في هذا القطاع، وتميزاً جعل القطاع من أبرز الدعائم الاقتصادية لاقتصاد دبي، ونحن في المجلس عملنا منذ البداية على بناء شراكات مع القطاع الخاص والحكومي لمنح المواطنين فرص نوعية، تتيح لهم بناء مسار مهني مميز، وخلال جولتي في الحدث وحديثي مع ممثلي الشركات العقارية والمواطنين برزت الفرص الكثيرة، التي تنتظر الاستفادة منها من الكفاءات المواطنة وخاصة أن الكثيرين من أصحاب الشركات العقارية، التي التقيناها مواطنين حققوا قصص نجاح لافتة، وأدعو المواطنين إلى استكشاف الفرص، التي يمثلها القطاع العقاري، والاستفادة من هذه المبادرات، ونشكر دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركاءنا من القطاع الخاص والحكومي على دورهم في إنجاح هذه المبادرة».

بدورها، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: «كان من دواعي سرورنا المشاركة في اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين، والذي شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين المهتمين بالانخراط في هذا المجال في مؤشر على المكانة، التي يحظى بها القطاع بين أوساطهم، وقد قمنا في هيئة تنمية المجتمع في دبي بدعوة الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية فما فوق لحضور فعاليات هذا اليوم، ممن لديهم ملف تمكين لدى الهيئة، إلى جانب إشراك متعاملي الهيئة ممن تنطبق عليهم شروط التوظيف لدى أراضي دبي».

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