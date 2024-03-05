ولي عهد أم القيوين يؤكد أهمية نشر الثقافة المرورية

المصدر: أم القيوين - وام

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ثمّن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين دور وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أم القيوين في الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، عبر الحملات المرورية التي تطلقها الوزارة على مدار العام.

وأكد سموه في حضوره صباح أمس انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 2024 وتحت شعار «قيادة من دون هاتف» أهمية نشر الثقافة المرورية، وتكريس السلوكيات المرورية السليمة، وتوحيد الجهود الرامية إلى إرساء ثقافة مجتمعية تغطي مختلف جوانب السلامة المرورية.

حضر الفعالية التي أقيمت في قاعة الاتحاد للمناسبات بأم القيوين، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري.

وأشار اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين إلى أن شعار أسبوع المرور هذا العام يؤكد أن الهواتف النقالة والتكنولوجيا التي تقدمها البرامج والتطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وعلى الرغم من فوائدها العديدة فإن بعضهم يستخدمها في أثناء القيادة ما يجعلها من المهددات لسلامة مستخدمي الطريق سواء كانوا سائقين أو مشاة، فكم تسببت في حوادث راح ضحيتها أبرياء، وأحدثت أضراراً بالممتلكات العامة.

وفي الختام كرم سمو ولي عهد أم القيوين السائقين المثاليين ضمن مختلف الفئات وكرم القائد العام جميع الشركاء الاستراتيجيين والتشغيليين المتميزين للقيادة العامة لشرطة أم القيوين.

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