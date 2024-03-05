سعود بن صقر يفتتح منشأة عالمية لتصنيع اليخوت العاملة بالطاقة الشمسية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإمارة تمضي بخطوات مدروسة وواضحة لتعزيز نمو مختلف قطاعاتها الحيوية، كجزء من رؤيتها الاستراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستقر ومتنوع، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة، ويضمن صناعة مستقبل واعد ومستدام للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس منشأة «سانريف» العالمية لتصنيع اليخوت العاملة بالطاقة الشمسية في «مدينة موانئ رأس الخيمة الملاحية»، وذلك بحضور عدد من سفراء الدول الصديقة، وكبار المسؤولين في الشركة.

وقال سموه: «رأس الخيمة تضع الاستدامة في صميم استراتيجيتها المستقبلية، الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحرص على دعم الابتكار والأعمال والاستثمار في مختلف المجالات، لمواصلة مسيرة التطور، وترسيخ مكانتها وجهة جاذبة لازدهار المشاريع العالمية الكبرى».

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