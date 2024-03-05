مختبر ابتكار لتصميم إطار جودة الحياة الصحية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مختبر ابتكار لتصميم الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية في «مكتبة محمد بن راشد» بدبي.

ويهدف الإطار الوطني إلى تجسيد رؤى واستراتيجيات الدولة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة للوصول بالمجتمع ليكون الأسعد والأكثر صحة عالمياً، وبناء وترسيخ شراكات مؤثرة بين القطاعات المختلفة وتعزيز الابتكار في مجال جودة الحياة الصحية، إلى جانب تعزيز تنافسية وريادة الدولة في هذا المجال، واستهداف فئات المجتمع ذات الأولوية وفق محددات الصحة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

ويأتي تصميم الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية، بعد الإنجاز المتميز الذي حققته مؤخراً دولة الإمارات عندما اعتمدت جمعية الصحة العالمية لأول مرة في تاريخها مشروع القرار الذي تقدمت به الدولة عن جودة الحياة الصحية.

وشارك في المختبر الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، وممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والمجتمع، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز