114 مليون رحلة لمركبات الأجرة في دبي خلال 2023

المصدر: دبي- البيان

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سجل عام 2023 نموّاً لافتاً في قطاع مركبات الأجرة بدبي حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات في العام المذكور 114 مليون رحلة، نقلت ما يقارب 198.4 مليون راكب ليُصبح هذا العدد الأعلى في إجمالي الرحلات السنوية لمركبات الأجرة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: بلغ معدل النمو السنوي لرحلات مركبات الأجرة من عام 2022 إلى عام 2023 حوالي 8%، وهو ما يُعَدُّ إنجازاً كبيراً في هذا القطاع الخدمي الحيوي، وقد سجلت الرحلات الشهرية أعلى مستوياتها في شهر أكتوبر من عام 2023، بنحو 10 ملايين رحلة في هذا الشهر، مع العلم أن مركبة الأجرة في دبي تقطع في رحلاتها ما يزيد على 500 كيلومتر في المتوسط خلال 24 ساعة.

وأضاف شاكري: شهد عام 2023 إضافة 1.160 مركبة أجرة إضافية لتعزيز توفر الأسطول في المدينة، ليُصبح العدد حوالي 12.532 مركبة أجرة، منها 10.388 خضراء وهي: (مزيج من المركبات الهجينة والكهربائية) أي ما نسبته 83% من إجمالي الأسطول، ويعمل على هذه المركبات حوالي 27.900 سائق أجرة (على ورديتين). أما رحلات الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة (هلا)، فقد سجّلت عام 2023 حوالي 39.8 مليون رحلة، بنسبة نمو بلغت 27% من عام 2022 إلى عام 2023.

وقد تحسن كذلك معدل الزمن الفعلي لوصول مركبات الحجز الإلكتروني: (هلا) إلى المتعاملين في دبي حيث بلغ هذا المعدل 3.6 دقائق عام 2023 مقارنة بـ 3.9 دقائق عام 2022.

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