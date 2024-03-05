تخريج نورا المطروشي ومحمد الملا في برنامج «ناسا لرواد الفضاء» اليوم

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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يحتفي مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم بتسجيل إنجاز جديد بتخرج نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، ومحمد الملا، في برنامج وكالة «ناسا لرواد الفضاء 2021»، حيث سيتم منحهما شارة رائد فضاء بعد اجتيازهما سلسلة من التدريبات المكثفة ومهام متنوعة على مدار أكثر من عامين، وبتخرجهما يصبح لدى دولة الإمارات فريق وطني مكون من 4 رواد مؤهلين لرحلات الفضاء، بما في ذلك المهام إلى المحطة الدولية والوجهات التجارية المستقبلية والبعثات إلى القمر، ومن ثم إلى المريخ.

وسينظم حفل التخرج في مركز جونسون للفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيمنح رواد فضاء برنامج «ناسا» التدريبي لعام 2021، الذي يضم محمد الملا ونورا المطروشي، إلى جانب 10 رواد فضاء آخرين، كل مرشح شارة رائد فضاء، ما يدل على تخرجه وتأهيله جيداً لخوض مهام فضائية في المستقبل، ودعم مسيرة الاستكشافات العالمية.

يأتي حفل تخرج أعضاء الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء عقب تلقيهما تدريبات متنوعة شملت كيفية إدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية، والتدرب على مهمات السير الفضائي خارج المحطة، والبقاء لفترات طويلة في المحطة الدولية، إضافة إلى التدرب على الأنظمة الرئيسية للمحطة، والتحكم في الروبوتات، والتدرب على الطيران بطائرات T-38، ومهارات اللغة الروسية، وتدريبات أخرى شملت دورات النجاة على اليابسة والماء، وتمارين بدنية متنوعة، ما يجعلهما مؤهلين للقيام بمهام فضائية مختلفة.

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