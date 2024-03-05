إقامة دبي تواصل الترويج لخدماتها عبر «من أجلكم نحن هنا» في سيتي ووك

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تنظيم حملتها النوعية «من أجلكم نحن هنا»، حيث تنطلق هذه المرة في سيتي ووك، خلال الفترة من 6 وحتى 10 الشهر الجاري، من الساعة الـ 4 عصراً حتى الساعة الـ 10 مساء بجانب الجامعة الكندية.

وأكدت إقامة دبي أن حملة «من أجلكم نحن هنا» تعتبر إحدى الأدوات الفعالة، والحاسمة في رحلة تعزيز التواصل، وتعريف المتعاملين بأهمية الخدمات النوعية التي توفرها، باعتبارها جزءاً من جهودها المتواصلة، لتحسين تجربة المقيمين والمستثمرين في إمارة دبي، مشيرة إلى أن الحملة توفر منصة شاملة لتقديم الخدمات النوعية، وتعريف المتعاملين بالفرص والمزايا، التي تقدمها إقامة دبي.

وأوضحت أن الحملة تستهدف تحفيز المتعاملين على الاستفادة القصوى من التعرف على الخدمات المتاحة، وتوجيه الجهود نحو تطوير وتحسين الخدمات بناء على ردود الفعل واحتياجات المجتمع، بما يترجم التزام إقامة دبي بتقديم أفضل الخدمات والدعم، داعية الجميع إلى الانضمام للحملة، والتعرف إلى الخدمات وإجراءات التقديم للحصول عليها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز