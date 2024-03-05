مناقشة الاقتراحات التطويرية لمزرعة القمح بمليحة

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقش رئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس الاستشاري بالشارقة الاقتراحات التطويرية لمزرعة القمح بمليحة، واطلع معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس وأعضاء هيئة المكتب على أحدث التقنيات والأنظمة الحديثة التي تتبناها مزرعة القمح بمنطقة مليحة، وتعرفوا إلى مختبرات التقنيات الحيوية، والمزرعة التجريبية التي تُعنى بتطوير سلالات وأصناف القمح، للوصول إلى صنف «الشارقة 1».

جاء ذلك في زيارة رئيس المجلس وأعضاء المجلس الاستشاري والأمين العام إلى مزرعة القمح صباح أمس؛ حيث كان في استقبالهم سالم عبدالله الكعبي مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من مديري الإدارات.

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