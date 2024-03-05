«إيدج» تدخل مجال الرادارات المتقدمة بالشراكة مع شركة إسبانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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دخلت مجموعة «إيدج» مجال الرادارات المتقدمة عبر مشروع مشترك مع شركة «إندرا سيستمز» «إندرا» الإسبانية، الرائدة عالمياً ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة الدفاع والموجودة في أكثر من 140 دولة حول العالم، حيث وقع الجانبان اتفاقية تعاون مشترك.

وتعد شركة «إندرا سيستمز» «إندرا» الإسبانية جهة فاعلة مهمة، ضمن برامج أوروبية كبرى، تشمل «يوروفايتر» ونظام القتال الجوي المستقبلي، إلى جانب عدة مشاريع مهمة أخرى. وقع الاتفاقية في مدريد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وخوسيه فيسنتي دي لوس موزوس، الرئيس التنفيذي لشركة إندرا.

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