محمد الشرقي يشهد حفل توزيع جوائز "دولية الفجيرة للبيانو" ويكرم الفائزين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، دور الفنون في تعزيز التقارب الإنساني بين شعوب العالم، وخدمة قطاع الثقافة والنهوض بقيمها المشتركة التي ترتقي بوعي المجتمعات وتطورها .

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل توزيع جوائز مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو في نسختها الخامسة، التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تحت رعاية سموه، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة .

وأشار سموه، إلى الدعم الكبير الذي توليه إمارة الفجيرة لقطاع الثقافة والفنون، ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمشاريع التي تسهم في تطوير العمل الثقافي بالإمارة، وترسيخ قيم التعايش والمشاركة والمفاهيم الإنسانية التي تنتهجها دولة الإمارات وتسعى لنشرها عالميًا.

وأشاد سموه بمستوى المشاركات في نسخة هذا العام، والتقدم المستمر في تنظيمها واستقطاب الموهوبين والمبدعين من مختلف الجنسيات والأقطار، إلى إمارة الفجيرة، وترسيخ حضورها العالمي كوجهةٍ ثقافية وفنية رائدة.

وتوّج سموّه الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات المسابقة والتي استقطبت مشاركة واسعة من عازفي البيانو من مختلف دول العالم ومن مختلف الفئات العمرية.

حضر الحفل سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة علي عبيد الحفيتي مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وعدد من المدراء والمسؤولين وجمعٌ غفير من الجمهور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز