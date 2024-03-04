الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما بوجه عام مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض في درجات الحرارة يكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س، والموج في الخليج العربي متوسط - مضطرب مع نشاط السحب.

ويحدث المد الأول عند الساعة 08:00، والجزر الأول عند الساعة 15:54. وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب مع نشاط السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:11، والمد الثاني عند الساعة 04:30، والجزر الأول عند الساعة 11:10، والثاني عند الساعة 00:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 20 85 45

دبي 26 21 90 45

الشارقة 24 17 90 45

عجمان 25 21 85 50

أم القيوين 25 18 80 55

رأس الخيمة 23 16 85 45

الفجيرة 22 19 85 35

العـين 24 21 90 50

ليوا 31 20 85 40

الرويس 29 23 85 35

السلع 28 18 90 25

دلـمـا 23 20 90 35

طنب الكبرى 23 21 80 60

طنب الصغرى 23 21 80 60

أبو موسى 23 21 80 55.

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