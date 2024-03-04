«دبي القابضة» تُعلن توسيع نطاق برنامج «قادة الغد للخريجين» عالميّاً

المصدر: البيان

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أعلنت «دبي القابضة» توسيع نطاق برنامجها «قادة الغد للخريجين» عالميّاً ليشمل الخريجين الدوليين، مؤكدةً التزامها المستمر بمواصلة جذب ودعم المواهب الواعدة من الجامعات في دولة الإمارات.

ويستقبل البرنامج المهني المتميّز، الذي يمتد على مدار 12 شهراً، طلبات التسجيل حتى الأول من يوليو المقبل، وتنطلق نسخة 2024 من برنامج «قادة الغد للخريجين» مع سلسلة من الحملات الترويجية المتميزة التي تجول جامعات بارزة في كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

ويتيح البرنامج للخريجين خوض تدريبات متخصّصة، والحصول على الإرشاد المهني تحت إِشراف نخبة من الخبراء، فضلاً عن فرص التعليم المهني المباشر في بيئة العمل، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشاريع استراتيجية حقيقية عبر مختلف وحدات الأعمال ضمن محفظة دبي القابضة.

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