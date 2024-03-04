أطلق برنامج "مزارع دبي".. حمدان بن محمد: برؤى محمد بن راشد ستصبح دبي أكثر مدن العالم استدامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، برنامج "مزارع دبي" لدعم المزارعين المواطنين في الإمارة.

وأكد سموه أن دبي برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستصبح من أكثر مدن العالم استدامة، وأفضلها للعيش والحياة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أطلقنا اليوم برنامج "مزارع دبي" لدعم المزارعين المواطنين في الإمارة.. يهدف البرنامج إلى تطوير الزراعة المحلية والارتقاء بها.. عبر مشروع متكامل تشرف عليه بلدية دبي".

وأضاف سموه: "الزراعة هي مستقبل الاستدامة لدبي.. ومسؤوليتنا أن نضمن أفضل مقومات الحياة الكريمة لأهالي دبي والأجيال القادمة وفق أجندة دبي الاجتماعية 33".

وتابع سموه: "برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستصبح دبي من أكثر مدن العالم استدامة، وأفضلها للعيش والحياة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز