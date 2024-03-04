محمد بن راشد يطلق "وقف الأم" التعليمي بمليار درهم

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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جرياً على عادة سموه السنوية، "وقف الأم"، وهو وقف تعليمي بقيمة مليار درهم، صدقة جارية عن الأمهات في دولة الإمارات.

وأكد سموه أن الأم جنة .. والأم طريق للجنة .. وندعو الجميع بالمشاركة في هذا الوقف .. صغاراً وكباراً .. رجالاً ونساءً .. نُفرح أمهاتنا .. ونرضي ربنا .. ونصوم شهرنا ونحن في خير ومحبة ورحمة .. حفظ الله دولة الإمارات وأمهات شعب الإمارات.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "الإخوة والأخوات . . يحل علينا شهر كريم . . وجرياً على عادتنا السنوية في إطلاق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات .. نطلق اليوم "وقف الأم" .. وقف تعليمي بقيمة مليار درهم صدقة جارية عن الأمهات في دولة الإمارات"..

وأضاف سموه: "الأم جنة .. والأم طريق للجنة .. وندعو الجميع بالمشاركة في هذا الوقف .. صغاراً وكباراً .. رجالاً ونساءً .. نُفرح أمهاتنا .. ونرضي ربنا .. ونصوم شهرنا ونحن في خير ومحبة ورحمة .. حفظ الله دولة الإمارات وأمهات شعب الإمارات".

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