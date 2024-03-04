مكتوم بن محمد يطلع على التقرير السنوي لإنجازات اللجنة العليا للتشريعات في دبي 2023

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لإنجازات اللجنة العليا للتشريعات في دبي عن عام 2023، حيث تم إنجاز 386 تشريعاً محلياً وساهمت اللجنة في إبرام الدولة 35 معاهدةً واتفاقية، بالإضافة إلى المساهمة في إنجاز 114 تشريع اتحادي.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "اطلعت على التقرير السنوي لإنجازات اللجنة العليا للتشريعات في دبي عن عام 2023، حيث تم إنجاز 386 تشريعاً محلياً وساهمت اللجنة في إبرام الدولة 35 معاهدةً واتفاقية، بالإضافة إلى المساهمة في إنجاز 114 تشريع اتحادي، وشهد عام 2023 تحقيق النسبة المستهدفة للامتثال التشريعي للجهات الحكومية وإنجاز مشروع تطوير المنصة الرقمية لتشريعات دبي التي سترتقي بالعمل التشريعي في دبي إلى أفضل الممارسات العالمية".

وأضاف سموه "ووجهتُ اللجنة باستكمال مشروع إطار متكامل لقياس الأثر التشريعي وإطلاق دبلوم الصياغة التشريعية بهدف تحقيق الريادة في العمل التشريعي بالإمارة".

واختتم سموه "نسعى في دبي لتوفير أطر تشريعية مرنة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل بهدف دعم مسيرة دبي التنموية، لتكون دبي الوجهة الأفضل في العالم للاقتصاد والأعمال وجودة الحياة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز