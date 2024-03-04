مركز محمد بن راشد للفضاء و«تريندز» في جلسة حوارية حول البحث العلمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، في جلسة حوارية تركزت حول البحث العلمي ودوره في استشراف الأحداث وتطور العلوم، إضافة إلى آفاق التعاون البحثي المشترك.

وتناولت الجلسة التي عقدت بمقر تريندز في أبوظبي، تعزيز التعاون بين المركزين في مجال البحوث والدراسات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية بينهما. كما شهدت الجلسة تفاعلاً بين باحثي تريندز والضيف، حيث طرحوا العديد من الأسئلة حول مجالات التعاون، ومستقبل استكشاف الفضاء، ودور الشباب في هذا المجال.

وأكد سالم المري أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات البحثية والأكاديمية، ودورها في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التقدم العلمي.

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