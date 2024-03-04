بدور القاسمي تفتتح فعاليات اليوم العالمي في «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، فعاليات «اليوم العالمي» تحت شعار «السلام حول العالم»، في الحرم الجامعي بالجامعة الأمريكية، بحضور حسين محمد القنصل العام لباكستان في دبي، والدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، وعدد من مسؤولي الجامعة رفيعي المستوى.

وقالت شيماء بن طليعة المديرة التنفيذية للتجربة الطلابية في الجامعة إن هذه الأنشطة اللامنهجية هي بمثابة امتداد مهم للعملية التعليمية خارج الفصل الدراسي والتي توفر للطلبة فرصة توسيع مداركهم واحتضان التنوع وتنمية مهارات تبقى معهم مدى الحياة .

وتبنى النادي الثقافي الإماراتي، لهذا العام، أسلوباً غير تقليدي في تصميم جناحه الذي اتخذ شكل الكتاب، وهو ما قال عنه يوسف منصور القرقاوي رئيس النادي: قررنا هذا العام عرض معلومات وصور عن المباني التي ظهرت على العملة الإماراتية منذ القرن الثامن عشر حتى يومنا هذا، فقد أدركنا أن الكثير من الناس لا يعرفون ما تعنيه هذه المباني فهي تروي قصة الإمارات وتاريخها وحاضرها.

وقام النادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة، هذا العام، بتكريم التراث الفلسطيني عبر فن التطريز الفلسطيني ونكهات مطبخه وأناقة أزيائه التقليدية وإيقاع رقصاته النابضة بالحياة.

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