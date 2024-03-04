25 مليون درهم من «دار البر» لـ 4770 مستفيداً في أم القيوين خلال 2023

المصدر: دبي - رامي عايش

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كشفت جمعية دار البر في دبي، عن انتفاع 4770 حالة إنسانية في أم القيوين، من مساعدات ومبادرات لجنة الأسر المتعففة التابعة للجمعية، العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت قرابة 25 مليون درهم.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجمعية، إن مبادرات لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين، شملت، خلال العام الماضي، 16 نوعاً من المساعدات والمشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية، التي تغطي مختلف المجالات المعيشية، والخدمات الحيوية والاحتياجات المادية الأساسية للأسر، المواطنة والمقيمة على أرض الدولة، في سبيل دعمها، وتلبية متطلباتها، ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة، جرياً على نهج اللجنة، منذ تأسيسها، وترجمةً لسياسة ورؤية «دار البر»، التي تنطلق من سياسة الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

إنجازات

وأكد حسن علي العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين، أن إنجازات اللجنة ومبادراتها الخيرية والإنسانية، تعكس حجم الاهتمام والرعاية، التي توليهما دار البر للشأن الإنساني المحلي والوطني، بهدف مد أيادي العون والإحسان إلى شريحة ذوي الدخل المحدود داخل الدولة، من المواطنين والمقيمين، ترسيخاً للتكافل المجتمعي والتضافر الشعبي، مشيراً إلى أن من أهم المشاريع وأبواب الخير، التي تفتحها اللجنة أمام الأسر المستحقة، ما يتعلق بقطاع التعليم، في ظل أهميته الاستثنائية في دعم التنمية والاستدامة في الدولة.

وقال: تكفلت اللجنة بدفع الرسوم الدراسية المستحقة على 577 طالباً، في المدارس، بقيمة 4 ملايين و328 ألف درهم، والرسوم الجامعية لصالح 137 طالباً، بنحو مليوني درهم.

علاج

وأوضح العاصي أن مبادرات اللجنة ومساعداتها في 2023، اشتملت على التكفل بنفقات علاج 82 مريضاً، من غير القادرين مادياً على سدادها، وشراء الأدوية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية لهم، بـ 3 ملايين و219 ألفاً، وسداد قيمة إيجار مساكن 361 أسرة محتاجة ومتعففة، بقيمة بلغت قرابة 3 ملايين ونصف المليون درهم، وتسديد الذمم المالية المستحقة على 64 متعثراً مالياً، في قضايا الديون، بكلفة مليون ونصف المليون درهم تقريباً.

وأضاف علي العاصي: تضمنت مشاريع اللجنة أيضاً مشاريع الصيانة والبناء والمساهمة الجزئية في البناء لمساكن 68 أسرة مواطنة من محدودي الدخل، والقاطنين في المساكن القديمة والضيقة والمتهالكة، بتكلفة مليون و700 ألف درهم، وتأثيث منازل 114 أسرة مواطنة مستحقة، بقيمة مليون و680 ألفاً، وتوفير أجهزة منزلية لـ 144 أسرة محتاجة، بنحو مليون درهم، وسداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمنازل القديمة، لـ 64 أسرة متعففة، وتوصيل التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الجديدة، بكلفة 682 ألفاً، والمساعدات الموجهة إلى 14 حالة من شريحة ذوي الهمم، بـ 194 ألفاً، بجانب المساعدات المخصصة للمسلمين الجدد، استفاد منها 8 أشخاص، بـ 23 ألفاً.

فرحة

وتضمنت مساعدات «الأسر المتعففة»، وفقاً لرئيس اللجنة، تقديم المواد الغذائية الأساسية لـ 10 حالات، بقيمة 77 ألفاً، و«المير الرمضاني»، المكون من المواد الغذائية التموينية، لـ 1600 حالة، بمليون درهم، وتقديم مبادرة «فوالة العيد» لـ 800 أسر مستحقة، وتقضي بتوزيع سلال فواكه وحلويات على الأسر محدودة الدخل، لإدخال الفرحة والسرور عليها، خلال العيدين، بالإضافة إلى «مصاريف عامة»، استفادت منها 55 حالة، مقابل 80 ألفاً.

أبواب

ولفت العاصي إلى البند الخاص بالمساعدات المقطوعة، والذي صبَّ في صالح 672 حالة، بتكلفة بلغت نحو 4 ملايين، ويتمثل في أبواب عدة، تشمل حالات شراء تذاكر السفر للمحتاجين والمضطرين للسفر، سداد تكاليف إقامة، دعم حالات أخرى من المستحقين، ومنهم الذين لا تتوفر لهم مصادر دخل، بمبالغ مالية مقطوعة، والتكفل برحلات عمرة لغير المقتدرين، وسداد الغرامات عن العاجزين عن سدادها، ودعم المقبلين على الزواج من أصحاب الدخل المحدود.

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